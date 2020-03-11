Песков заявил о внимательном отношении Кремля к ситуации с коронавирусом

11.03.2020, 21:28, Новости дня

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Внимательно следим за развитием ситуации», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу, но все необходимые меры предосторожности принимаются.

«Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», – сказал Песков.

Ранее глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российские власти приняли все необходимые меры для недопущения массового распространения коронавируса.

В РФ за сутки было выявлено восемь новых случаев заболевания Covid-2019. ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.