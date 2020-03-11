Российских туристов перестали пускать в Италию

11.03.2020, 21:28, Новости дня

Посольство РФ в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.

«Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт. В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В качестве исключения въезд в Италию разрешается гражданам, которые прошли проверки, в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к месту жительства.

Также в посольстве напомнили, что находящиеся в Италии россияне могут беспрепятственно покинуть страну воздушным транспортом. При этом для перемещения по территории Италии нужен заполненный специальный модуль, который ранее подготовило МВД Италии.

«Порядок возвращения на Родину российских граждан, постоянно проживающих в Италии или оформивших себе гражданство Итальянской Республики, уточняется. Посольство запросило соответствующие разъяснения у МИД Италии», – добавляется в сообщении.

Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии, в которой объявили повсеместный карантин.



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