Лидер Ассоциации управленцев в сфере здравоохранения поддержал запрет на массовые мероприятия в Москве

11.03.2020, 21:28, Новости дня

Председатель Ассоциации молодых управленцев в сфере здравоохранения Муслим Муслимов поддержал введение в Москве запрета на массовые мероприятия и предложил распространить практику по всей стране.

«Обратил внимание сегодня на ряд новостей, которые от ранее фейковых-паникообразных отдельно убедительны. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Массовые мероприятия в РФ рекомендуется проводить в видеоформате или без зрителей из-за коронавируса. Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в России», – написал Муслимов в Instagram.

Он отметил, что «в связи с этим запрет массовых мероприятий в Москве уже не кажется чрезмерной мерой».

Однако Муслимов задался вопросом, почему ограничения наложены на мероприятия численностью более 5 тыс. человек. «Вот просто интересно почему 5000 тысяч? При количестве в 5001 контагиозность вируса резко вырастает? Или есть эпидемиологические нормы?» – написал он.

«Уже ни для кого не секрет, что организаторы Московских марафонов переносят место проведения мероприятий в Московскую область. Здесь конечно понятней, в области экология наверное лучше. По мне так меру с запретом массовых мероприятий стоит распространить на всю страну», – добавил Муслимов.

Напомним, во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля в Москве из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.