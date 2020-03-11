Мнение: Выкинули из автобуса из-за кашля

11.03.2020, 21:18, Разное

Вы только посмотрите, как паникуют любители лечиться чесноком и «Арбидолом» во времена, когда по миру бродит страшный коронавирус!

Тут недалеко от Петербурга кучка любителей полечиться народными способами решила выпихнуть совершенно здорового человека из автобуса прямо в чистом поле. А все почему? ИЗ-ЗА КАШЛЯ!

Один из пассажиров автобуса Lux Express, следовавшего из Таллинна в наикультурнейшую столицу всея Руси, был буквально вытолкан в грязь на границе между двумя государствами. После того, как мужчина начал кашлять, автобус взвыл от ужаса. Пассажиры, поддавшиеся массовой истерии по поводу распространившегося по миру коронавируса, начали судорожно рыться в сумках в поисках медицинских масок и поносить бедного человека за все смертные грехи.

Самым разумным, на их взгляд, был вариант с немедленным избавлением от кашляющего очага предполагаемой смертельной инфекции. Собственно, как они и поступили, сопровождая процесс громкой руганью «не для детских ушей». И прямо на границе Эстонии и России в Нарве.

Как выяснилось после экспресс-диагностики, проведенной представителями Роспотребнадзора на погранпункте, молодой человек попросту страдал аллергией, а приступ кашля в рейсовом автобусе оказался самым обыкновенным явлением для аллергика, а не еще одним случаем коронавируса.

И, хотя, эта конкретная история завершилась благополучно (парня завели обратно в автобус, и он даже доехал до Петербурга), нотка дискриминации «кашляющих» в обществе сейчас присутствует. Особенно если дело касается общественного транспорта, китайцев в общественном транспорте или, например, музеев. И китайцев в музеях.

Что думаете на этот счет? Сталкивались с подобным отношением?

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Под Тамбовом 5 человек погибли в жутком ДТП

03.02 / Нездоровые отношения в два раза увеличивают риск депрессии и тревожности

20.01 / Памела Андерсон снялась обнажённой для итальянской версии журнала Vanity Fair

15.02 / Андрей Кончаловский с сыном Петром, Альбина Джанабаева и другие на презентации модной коллекции Юлии Высоцкой

30.01 / Участники проекта “Дом-2” Саша Черно и Иосиф Оганесян решились на cовместные роды

31.01 / Сергей Янчуков анонсировал скорый запуск рудника Наседкино

20.02 / Российский мэр уволился из-за критики граждан

03.03 / В Турции пригрозили России войной и «ужасной местью»

06.01 / Трамп пригрозил Ираку большими санкциями за враждебность: «Мы не уйдем, если они не заплатят нам»

17.01 / Добрынин выгнал из квартиры 93-летнюю мать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика