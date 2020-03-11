Мнение: Выкинули из автобуса из-за кашля

11.03.2020, 21:18, Разное

Вы только посмотрите, как паникуют любители лечиться чесноком и «Арбидолом» во времена, когда по миру бродит страшный коронавирус!

Тут недалеко от Петербурга кучка любителей полечиться народными способами решила выпихнуть совершенно здорового человека из автобуса прямо в чистом поле. А все почему? ИЗ-ЗА КАШЛЯ!

Один из пассажиров автобуса Lux Express, следовавшего из Таллинна в наикультурнейшую столицу всея Руси, был буквально вытолкан в грязь на границе между двумя государствами. После того, как мужчина начал кашлять, автобус взвыл от ужаса. Пассажиры, поддавшиеся массовой истерии по поводу распространившегося по миру коронавируса, начали судорожно рыться в сумках в поисках медицинских масок и поносить бедного человека за все смертные грехи.

Самым разумным, на их взгляд, был вариант с немедленным избавлением от кашляющего очага предполагаемой смертельной инфекции. Собственно, как они и поступили, сопровождая процесс громкой руганью «не для детских ушей». И прямо на границе Эстонии и России в Нарве.

Как выяснилось после экспресс-диагностики, проведенной представителями Роспотребнадзора на погранпункте, молодой человек попросту страдал аллергией, а приступ кашля в рейсовом автобусе оказался самым обыкновенным явлением для аллергика, а не еще одним случаем коронавируса.

И, хотя, эта конкретная история завершилась благополучно (парня завели обратно в автобус, и он даже доехал до Петербурга), нотка дискриминации «кашляющих» в обществе сейчас присутствует. Особенно если дело касается общественного транспорта, китайцев в общественном транспорте или, например, музеев. И китайцев в музеях.

Что думаете на этот счет? Сталкивались с подобным отношением?