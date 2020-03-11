Эффективная вакцина от гриппа прошла важный этап клинических испытаний

11.03.2020, 21:07, Разное

Универсальная вакцина от гриппа прошла важнейший этап клинических испытаний. Учёные планируют провести дальнейшее тестирование препарата с целью определить его эффективность в «полевых условиях».
Созданное средство FLU-v обеспечит защиту от ряда штаммов опасного заболевания. Новинка прошла первую и вторую фазу специальных проверок. Препарат включает в себя четыре компонента, активизирующих лимфоциты, которые способны распознавать участки белковых структур, характерных для почти всех штаммов гриппа.

В новом исследовании учёные учитывают мутации вируса. В проведенных ранее экспериментах исследователям не удалось осуществить изменения микроорганизмов путём использования «суперантител». В ходе проведенных клинических испытаний FLU-v специалисты попытались понять, какие части вируса не мутируют. Особый компьютерный алгоритм позволил определить участки белков, не подвергшиеся изменениям. Выявлено иммунное сопротивление с устойчивой продолжительностью.

Ученые уже осуществили две фазы испытания препарата с целью оценки его безопасности для здоровья людей. Теперь создатели вакцины готовятся к третьему этапу, в ходе которого её начнут тестировать на пациентах, чтобы определить эффективность нового лекарственного средства.



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