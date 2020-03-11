Названо сочетание продуктов для помощи при лечении рака прямой и толстой кишки

11.03.2020, 21:07, Разное

Капуста помогает излечить рак прямой и толстой кишки, причём вместе с овощем учёные предложили использовать йогурт. В ходе эксперимента над лабораторными мышами обнаружен способ, повышающий эффективность борьбы с недугом на 75%.
Специалисты Национального университета Сингапура создали особую кишечную бактерию, дав ей наименование Escherichia coli Nissle. Учёные использовали генетические методы по трансформации микроорганизмов в пробиотик, который затем прикрепляется к поверхности больных клеток толстой кишки, поражённых раком. Названные бактерии способны выделять ферменты, превращающие имеющиеся в брокколи вещества, в эффективный противораковый агент. Тестирование показало, что пробиотик убивает практически все клетки рака толстой и прямой кишки. Предложенная смесь, состоящая из йогурта с введенными в него микроорганизмами и брокколи, устранила большую часть опухолей в кишечнике лабораторных мышей.

Проведенное исследование позволило определить эффективность капусты для подавления воспалительных процессов, обеспечив позитивные изменения в микробиоме кишечника животных. В другом эксперименте учёные доказали, что в развитии рака молочных желез у женщин виновен особый гормон роста. Данный компонент провоцирует возникновение этого крайне опасного заболевания.



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