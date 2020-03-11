Меган Маркл перед отъездом в Канаду преподнесла «сопернице» Кейт Миддлтон «опасный подарок»

11.03.2020, 21:07, Разное

С тех пор как теперь уже бывшая актриса Меган Маркл стала частью королевской семьи, выйдя замуж за внука Елизаветы II принца Гарри, общественность нарекла её «соперницей» Кейт Миддлтон, жены брата избранника артистки принца Уильяма. Перед отъездом невестки в Канаду герцогиня Кембриджская, как говорят, получила от неё «опасный подарок».
По информации инсайдеров, Меган Маркл склонила мужа к выходу из королевской семьи и переезду в другую страну, поскольку так и не смогла смириться, что ей отведена второстепенная роль – всегда находиться в тени Кейт Миддлтон. Однако избранница принца Гарри не просто «сдалась и ушла»: как информирует издание Vanity Fair, в начале января, в период новогодних праздников, когда принято обмениваться подарками, экс-актриса преподнесла герцогине Кембриджская особый «презент». Речь идёт о кухонном ноже.

Что хотела сказать этим Меган Маркл, остаётся только догадываться. Как предполагает эксперт упомянутого издания Виктория Мазер, супруга принца Гарри не собиралась проводить свою жизнь, находясь на втором плане, за спиной Кейт Миддлтон. Кухонный нож якобы означает, что «холодная война ещё не закончена».



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