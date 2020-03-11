На проект реставрации Ростовского цирка выделят 20 миллионов рублей

11.03.2020, 21:05, Новости дня

Ростовский государственный цирк отреставрируют за 20 миллионов рублей. Такую сумму выделят на проект реставрации здания региональные власти, сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на сайт областного правительства.

Капремонт арены не проводился более 50 лет. Теперь объект необходимо полностью реконструировать. Известно также, что лепнина и отдельные декоративные элементы планируют сохранить.

Отметим, что в будущем Ростовский цирк не останется без материальной поддержки — в феврале был утвержден порядок предоставления субсидий. До 1 апреля в руководство цирка передаст в Министерство культуры необходимые документы, последнего будет подписано соответствующее соглашение.

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ГТРК "Дон-ТР"