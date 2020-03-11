На проект реставрации Ростовского цирка выделят 20 миллионов рублей

11.03.2020, 21:05, Новости дня

Ростовский государственный цирк отреставрируют за 20 миллионов рублей. Такую сумму выделят на проект реставрации здания региональные власти, сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на сайт областного правительства.

Капремонт арены не проводился более 50 лет. Теперь объект необходимо полностью реконструировать. Известно также, что лепнина и отдельные декоративные элементы планируют сохранить.

Отметим, что в будущем Ростовский цирк не останется без материальной поддержки — в феврале был утвержден порядок предоставления субсидий. До 1 апреля в руководство цирка передаст в Министерство культуры необходимые документы, последнего будет подписано соответствующее соглашение.

Текст:

ГТРК "Дон-ТР"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Черноморский флот следит за американским эсминцем

22.02 / Биатлон. Норвегия выиграла женскую эстафету чемпионата мира, Россия – восьмая

14.02 / Анкара заверила в принятии всех необходимых мер для охраны российских дипломатов

11.01 / Украина потребовала от Ирана полного расследования авиакатастрофы

30.01 / «В законе есть механизм, позволяющий открыть доступ к данным граждан без решения суда, не меняя Конституцию». Юрист о предложении министра связи

24.01 / Премьер Саксонии – санкции отменить — РФ доказала, что с ней можно конструктивно работать

12.01 / Science – Россия, США и Китай ускоряются в гиперзвуковой гонке

11.02 / Новинский призвал “переходить в идеологическое наступление” против попыток фальсификации истории

24.02 / Решение о выплате 100 тыс. грн украинцам, освобожденным из ОРДЛО, должно быть принято 27 февраля – Денисова

12.02 / Трамп оценил своих соперников в президентской гонке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика