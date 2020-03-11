Дубль Кокорина помог “Сочи” разгромить “Оренбург” в чемпионате России

11.03.2020, 21:05, Новости дня

В рамках перенесенного матча 18-го тура российской премьер-лиги "Сочи" на поле домашнего стадиона "Фишт" разгромил "Оренбург" со счетом 5:1. Для подопечных Владимира Федотова эта победа стала второй кряду в чемпионате страны.

У победителей дубль оформил Александр Кокорин (35-я, 62-я минуты) и по разу отличились Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78). Открыл счет игрок гостей Тимур Аюпов (24), записавший на свой счет автогол, его одноклубник Джоэль Фамейе (84) в концовке отыграл один мяч.

"Сочи" с 21 очком поднялся на 14-е место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился на 11-й строчке, имея в активе на два очка больше. В следующем матче чемпионата РФ сочинцы в воскресенье, 15 марта, примут "Краснодар", а оренбуржцы днем ранее дома сыграют со "Спартаком".



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