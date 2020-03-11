Комиссия Конгресса призвала учредить должность координатора по кибербезопасности

11.03.2020, 20:59, Новости дня

Соединенным Штатам необходимо назначить координатора по вопросам кибербезопасности и выработать более эффективную стратегия сдерживания хакеров и иных киберугроз, заявила в среду учрежденная Конгрессом комиссия по вопросам киберпространства.

Согласно докладу комиссии, для эффективной обороны в киберпространстве нужно провести серию реформ и принять политические инициативы, направленные на противодействие атакам.

Двухпартийная комиссия, в которую вошли законодатели и эксперты из частного сектора, подготовила более 80 рекомендаций – от реформ в исполнительной и законодательной власти до развития сотрудничества с союзниками.

«Реальность такова, что мы опасно незащищены», – отметили сопредседатели комиссии сенатор Ангус Кинг и член Палаты представителей Майк Галлахер.

«Вся ваша жизнь – ваша зарплата, медицинское обслуживание, электричество – все больше зависит от сетей и цифровых устройств, которые хранят, обрабатывают и анализируют данные. Эти сети уязвимы, если уже не скомпрометированы».

Члены комиссии заявили, что необходимы усилия, сопоставимые по масштабу с предотвращением терактов, подобных атакам 11 сентября.

Комиссия рекомендовала создать в Белом доме позицию «национального кибердиректора», который будет координировать усилия правительства и частного сектора.

Комиссия также отметила необходимость более эффективной стратегии сдерживания, чтобы показать, что атаки в киберпространстве повлекут за собой последствия.

«Сдерживание в киберпространстве возможно», – считают авторы доклада.

«Сегодня большинство кибердеятелей не боятся атаковать наши личные данные и общественную инфрастуктуру… Своей неспособностью или нежеланием выявлять и наказывать наших киберпротивников мы демонстрируем, что вмешательство в американские выборы и хищение интеллектуальной собственности на миллиарды долларов являются приемлемым поведением».

Комиссия подчеркивает, что и правительство, и частный сектор «должны защищаться и давать отпор быстро и маневренно».

Комиссия призывает выработать «многослойную» стратегию, которая будет предусматривать ответные меры.

«Ключевой, хотя не единственный элемент реагирования – военный инструмент власти», – отмечают авторы доклада.

«Соединенные Штаты должны сохранять способность, решимость и готовность задействовать возможности киберсферы и иные меры разного рода», – подчеркивают они.