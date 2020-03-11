Помпео представил ежегодный доклад Госдепартамента о ситуации с правами человека

11.03.2020, 20:59, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по случаю публикации доклада Госдепартамента о ситуации с правами человека за 2019 год.

По словам Помпео, как следует из Декларации независимости США, «ничто не является более основополагающим для национального характера американцев, чем вера в права и достоинство каждого человека».

В своем выступлении Помпео обратил внимание на упомянутые в докладе примеры нарушений прав человека в таких странах, как Китай, Иран, Венесуэла и Куба.

Так, по словам госсекретаря, Коммунистическая партия Китая использует высокотехнологичные системы наблюдения для отслеживания потенциальных диссидентов, отправляет в концентрационные лагеря представителей религиозных меньшинств и запугивает журналистов.

«Китайские граждане, стремящиеся к лучшему будущему, сталкиваются с насилием», – подчеркнул Помпео, напомнив о судьбе активиста Ван Мэйю, который устроил акцию у полицейского участка, призывая к проведению выборов, после чего был арестован. Впоследствии жене активиста сообщили о его смерти, не предоставив никаких объяснений.

Говоря о ситуации в Иране, Помпео упомянул молодого инженера по имени Пуйя Бахтиари, который был застрелен силами безопасности во время антиправительственного протеста и скончался на руках у матери.

По словам Помпео, в докладе также подробно рассказывается о «нарушениях, ежедневно совершаемых нелегитимным режимом Мадуро» в Венесуэле, в том числе о внесудебных казнях, похищениях и незаконных арестах. Госсекретарь упомянул 34-летнего оппозиционера Элвина Мендосу, который предстал перед военным трибуналом из-за того, что призывал допустить в страну гуманитарную помощь, а спустя месяц пребывания в тюрьме скончался.

Комментируя ситуацию на Кубе, Помпео отметил бедственное положение многочисленных политзаключенных, подвергающихся жестокому обращению.

«Мы молимся, чтобы настал день, когда кубинцы, венесуэльцы, китайцы, иранцы и представители всех народов смогут свободно высказывать свое мнение и проводить собрания, не боясь собственных правительств», – заявил госсекретарь.

Как подчеркнул Помпео, в докладе Госдепартамента отстаивается мир, ответственность и безопасность; в нем содержится напоминание всем государствам о высоких стандартах прав человека, которых они должны придерживаться, а также свидетельство веры Соединенных Штатов «в людей, бросающих вызов своим правительствам, призывая уважать и соблюдать базовые права каждого из граждан».