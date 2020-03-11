В мире: Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

11.03.2020, 20:59, Новости дня

Украина предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом: с 12 марта на всей территории страны вводится тотальный карантин. Есть масса признаков того, что это решение будет иметь большие последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Хотя бы потому, что миллионы заработчан из-за вируса рванули из Италии и Польши на родину. И это не единственный результат эпидемии.

Украина закрылась на карантин. Предварительно – до 3 апреля. А там уж как пойдёт.

Закрылась, конечно же, по-украински. Отменили занятия во всех учебных заведениях: начиная от детских садиков (в январе-феврале, когда школьники уже сидели дома из-за эпидемии ОРВИ, садики работали) до ВУЗов. Любые другие внешкольные секции, кружки и т.п. – тоже.

Гамму чувств родителей сложно передать словами. Коронавирус коронавирусом, а жить-то как? Школьника ещё можно оставить дома одного, нарезав с вечера бутербродов и обучив его разогревать себе в микроволновке суп в судочке. А с дошкольниками как? Уходить на работы на три недели в отпуск? Так ведь у многих дети, всех в отпуск не отправишь.

Экономика уже отреагировала: курс продажи доллара на черном рынке прыгнул выше 27 грн, хотя ещё вчера был ниже 26. В банках курс продажи пока в районе 26,5 грн. Последний раз такие значения можно было наблюдать год назад – но тогда гривна наоборот активно укреплялась. Сейчас же всё вперемешку: владельцы ОВГЗ из-за биржевой паники спешат их сбросить, бизнес запасается валютой про запас.

Отменили массовые мероприятия, установив запрет собираться числом более 200 человек по стране и свыше 60 человек в Киеве. А до 60? Вроде как можно, но с обязательной термометрией. Кто будет её делать, кто будет верифицировать – загадка.

Впрочем, на Верховную Раду и её заседания этот запрет не распространяется. Запомните этот момент, мы к нему ещё вернёмся.

Рванулись домой

Закрываются и границы. Из 219 контрольно-пропускных пунктов по всей протяжённости госграницы Украины работать будут только 49. «Премьер [министр Украины Денис Шмыгаль – ВЗГЛЯД] говорит, что там [видимо, вблизи закрытых КПП – ВЗГЛЯД] оборудованы места для карантина», – пишет в facebook заместитель Секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар.

Но карантин, видимо, предусмотрен и оборудован для грузов. А есть ведь ещё люди. В пабликах соцсетей, где общаются украинцы-гастарбайтеры, уже звучали опасения по поводу сложностей возврата на Украину из-за эпидемии. Однако такого развития событий мало кто ожидал. Украинцы и так готовились массово ехать домой – скоро Пасха, многие в эти дни стремятся увидеться с родными. И давка на украинско-польской границе начинается ещё за неделю до праздника. Теперь же побегут ещё и паникёры. И – упрутся в закрытые КПП. А на тех, что будут работать, очереди будут изменяться даже не километрами, а днями.

Кстати, самолёты не спасут. К примеру, авиасообщение с Италией украинский Кабмин превентивно закрыл: «В дальнейшем будем наблюдать: со странами, где активно будет развиваться этот вирус, будем рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение».

Без шуток – всей Европе грозит масштабная и достоверная реконструкция времён Атиллы и Алариха. Гигантское нашествие гуннов один в один – только в обратную сторону. В одной только Италии работает от 0,5 до 1 млн украинцев. В соседней с Украиной Польше их, оценочно, до 2 млн.

И речь не только о транспортном коллапсе. Во-первых, всё это время гастарбайтеры не будут работать, а значит и слать деньги на Украину. Во-вторых, ещё вопрос, пустят ли их после карантина обратно.

Транспорт и магазины работают. Пока

Теперь – о том, что на Украине не закрылось. Общепит работает, супермаркеты и магазины – тоже. Кроме развлекательных зон ТРЦ, конечно же (им наоборот грозят карами за нарушение предписаний карантина). Однако всех остальных это не касается. разве что кто-то из предпринимателей по собственной инициативе решит в погребе пересидеть. Официальных указаний закрываться нет, что рождает логичные вопросы: почему одних нужно закрывать, а другие, тут же рядом продолжают работать.

Работает коммунальный и междугородный транспорт. Работает киевское метро, хотя в час пик любой его вагон нарушает норму о «не более 60 человек». Международные поезда «Укрзализници» ходят по обычным расписаниям.

И даже авиарейсы отменены частично. Скажем, в пресс-службе МАУ журналистам заявили, что отменяют перелёты в 16 стран. В основном – в страны Европы по двум общим признакам: либо там высокое число заболевших, либо там работает много украинцев. Отдельным пунктом идёт Китай: прилетевших оттуда по умолчанию отправляют на двухнедельный карантин.

Карантин, но на масках наварились все

Вместе с объявлением карантина. правительство Украины ввело запрет на экспорт медицинских масок и товаров противоэпидемического назначения.

Надо сказать, с решением явно не торопились. К концу февраля каждый первый украинец знал о том, что Украина экспортирует эти изделия стахановскими темпами – 983,5 тонны за 3 последних месяца. Знали – потому что не могли их купить. В аптеках. Зато ими бойко торгуют в интернете по 15-25 грн за штуку (1-2 грн в обычное время). Не в курсе были только чиновники. Хотя другие страны массово вводили аналогичные запреты ещё месяц-полтора назад.

С экспресс-тестами на коронавирус вообще напряжёнка. Они есть, но крайне немного, их используют для проверки в случаях реальной угрозы заражения.

Возможно, как раз поэтому на Украине на момент объявления карантина всего 1 подтверждённый случай заболевания. Что сразу рождает логичный вопрос: во время эпидемии кори никто и не думал вводить карантин, хотя количество заболевших измерялось десятками тысяч в год. А тут объявляют после одного заболевшего. Какую же информацию чиновники недоговаривают? Нет сомнений в том, что этот вопрос рано или поздно придёт в голову каждому жителю Украины.

Лучшее время для большого хапка

Самое время вернуться к Верховной Раде Украины, которая продолжит работу, несмотря на все ограничительные меры. Теоретически это объяснимо – власть на то и власть, чтобы работать в первую очередь в кризисное время. Однако как раз накануне объявления карантина Владимир Зеленский сообщил о сохранении курса страны неизменным: «Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несём ответственность… На протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Мы закончим эту реформу».

Украинский президент совершенно верно подметил: никто к ней подступиться не мог. Потому что любая попытка заканчивалась протестами – при любой власти. История реформ научила украинцев главному: любая реформа затевается затем, чтобы чего-то их (украинцев) лишить. А земля – это последнее, чего их можно лишить. Да, в той или иной степени рынок земли есть в любой стране, да протест иррационален, а украинцы сидят на земле как собака на сене. Но верно и другое: их действительно хотят «нагреть». Достаточно посмотреть на предварительную стартовую стоимость украинского гектара (1-1,5 тыс долл) и сравнить её с ценами в странах ЕС.

И тут – такая царская возможность. Любой протест можно объявить нарушением карантина и разгонять хоть войсками. Не случайно первое, что тут же вспомнили украинцы – Порошенко с его объявлением военного положения накануне выборов. Но сегодня мало кто вспомнит, что экс-президенту Украины пришлось тогда давать личные гарантии своим западным кураторам: военное положение никак не повлияет на выборы. Зеленскому же гарантий давать не нужно – по крайней мере никто не требовал…

Теги:

Украина

,

коронавирус