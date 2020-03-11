По базе коалиции США в Ираке выпустили 10 ракет

11.03.2020, 20:59, Новости дня

В среду на территории военной базы Эт-Таджи, расположенной севернее Багдада, упали 10 ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia.

В результате обстрела жертв нет, передает ТАСС.

База используется международной антитеррористической коалицией во главе с США.

Накануне в Пентагоне заявили, что для отражения возможных нападений со стороны Ирана Вашингтон перебрасывает в Ирак системы противовоздушной и противоракетной обороны.



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