Украина выполнит условия для получения транша МВФ в течение двух-трех недель

11.03.2020, 20:48, Новости дня

Украина намерена выполнить оставшиеся условия для получения транша Международного валютного фонда в течение двух-трех недель. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом 11 марта на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Украина в этот мировой кризис входит более готовой, чем, например, в 2008 году. У нас как никогда высокая ликвидность в банках, высокие золотовалютные запасы, есть запас по бюджетному курсу. У нас довольно позитивный диалог с МВФ”, – сказал премьер.

Он напомнил, что 10 марта провел телефонный разговор с руководством МВФ.

“Мы договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения условий. Из восьми параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остаются домашним заданием два параметра. Мы рассчитываем их выполнить в течение двух – максимум трех недель. То есть у нас прогресс в этом направлении”, – отметил Шмыгаль.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Первый транш по этой программе Киев пока не получил.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для получения первого транша Верховная Рада должна принять законопроекты о рынке земли и невозможности возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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