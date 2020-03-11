Украина входит в мировой кризис более готовой, чем в 2008 году

11.03.2020, 20:58, Новости дня

Украина готова к возможному мировому финансовому кризису, спровоцированному эпидемией коронавируса. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом 11 марта на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Украина фактически стоит на пороге [кризиса], а в некоторых странах финансово-экономический кризис уже начался. Украина в этот мировой кризис входит более готовой, чем, например, в 2008 году. У нас как никогда высокая ликвидность в банках, высокие золотовалютные запасы, есть запас по бюджетному курсу. У нас довольно позитивный диалог с МВФ”, – сказал премьер.

Он добавил, что для украинских экспортеров “открываются дополнительные возможности”.

“Есть еще ряд факторов: с одной стороны, это кризисные вещи, а с другой – это могут быть возможности для нашего рынка и наших производителей. Я пока не буду говорить, что мы выиграем от кризиса, но с точки зрения инструментов, которые есть в распоряжении Министерства финансов, Минэкономики, НБУ, мы готовы встретить финансовый кризис”, – заверил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По данным Еврокомиссии, Италии и Франции, как наиболее пострадавшим от коронавируса странам Европы, может грозить рецессия.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия может замедлить мировую экономику на 0,1 процентного пункта при условии, что мир начнет оправляться от последствий вспышки болезни во втором квартале 2020 года.

Предшественница Георгиевой на посту директора МВФ, нынешняя глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявляла, что Европе грозит “мощный экономический шок”, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года, если страны Евросоюза не примут срочные меры в ответ на распространение коронавирусной инфекции.