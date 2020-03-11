Активисты сообщили об обысках в домах крымских татар в Бахчисарае

11.03.2020, 20:56, Новости дня

В нескольких домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе прошли обыски, сообщают Крым.Реалии со ссылкой на общественную организацию “Крымская солидарность”.

По данным активистов, обыски прошли в доме историка Сеитумера Сейтумерова, Шукри Сейтумерова, у стримеров “Крымской солидарности” Амета Сулейманова и Сейдамета Мустафаева, у Рустема Сейтмеметова и Айдера Сулейманова.

Крымская правозащитница Лутфие Зудиева подтвердила изданию, что российские силовики провели в общей сложности семь обысков, задержаны пять человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

По информации Зудиевой, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 Уголовного кодекса России (“Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”).

Как сообщает правозащитное движение “Крымская солидарность”, организатором ячейки российские силовики считают журналиста крымскотатарского телеканала ATR – Сейтумера Сейтумерова (полного тезку одного из арестованных), который два года назад покинул территорию Крыма и с того времени проживает в Киеве. В его крымском доме также прошел обыск, на нем, по словам самого Сейтумерова, присутствовала “лишь его пожилая мать”.

Причины обыска пока неизвестны. Адвокаты сообщили, что их не пустили в дома, где силовики проводили оперативные действия.

Сообщалось, что в ходе обысков “изымают телефоны и подбрасывают литературу”.

“Амета Сулейманова увезли на обыск в магазин, где он работает менеджером в магазине мобильной связи, протокол обыска он не подписал. У Амета и его брата Айдера Сулейманова изъяли телефоны, подбросили литературу. Подкинули две новые книги, аккуратно завернутые в обложки, на стол, где дети делали школьные уроки”, – рассказала супруга Сулейманова.

Активисты опубликовали видео, снятое у одного из домов, где проходит обыск. На кадрах сотрудники российского ОМОНа отказываются что-либо комментировать.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”.