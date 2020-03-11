Uber будет временно блокировать аккаунты зараженных коронавирусом или контактировавших с ними

11.03.2020, 20:56, Новости дня

Компания Uber уведомила пассажиров и водителей о мерах, предпринимаемых в связи с распространением коронавируса. Аккаунты тех, кто заразился или контактировал с заболевшими, могут оказаться заблокированы, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Вместе с тем в Uber пообещали предоставить финансовую помощь водителям и доставщикам с коронавирусом или тем, кто помещен в карантин на срок до 14 дней. Как сообщается на сайте, компания уже помогла некоторым пострадавшим водителям и работает над тем, чтобы выплачивать компенсации сотрудникам по всему миру.

Команда Uber круглосуточно оказывает поддержку органам здравоохранения в борьбе с эпидемией, сказано в заявлении. Информацию о заболевших компания также получает от органов здравоохранения.

Ранее Uber заблокировал аккаунты 240 пользователей и двух водителей в Мексике после того, как услугами сервиса воспользовался человек с подозрением на заражение коронавирусом.

По состоянию на 11 марта 2020 года число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 119 тысяч человек, ВОЗ объявила ситуацию с распространением вируса пандемией.

В США зафиксировали уже более тысячи случаев заражения COVID-19, от инфекции умер 31 человек.