Uber будет временно блокировать аккаунты зараженных коронавирусом или контактировавших с ними

11.03.2020, 20:56, Новости дня

Компания Uber уведомила пассажиров и водителей о мерах, предпринимаемых в связи с распространением коронавируса. Аккаунты тех, кто заразился или контактировал с заболевшими, могут оказаться заблокированы, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. 

Вместе с тем в Uber пообещали предоставить финансовую помощь водителям и доставщикам с коронавирусом или тем, кто помещен в карантин на срок до 14 дней. Как сообщается на сайте, компания уже помогла некоторым пострадавшим водителям и работает над тем, чтобы выплачивать компенсации сотрудникам по всему миру.

Команда Uber круглосуточно оказывает поддержку органам здравоохранения в борьбе с эпидемией, сказано в заявлении. Информацию о заболевших компания также получает от органов здравоохранения.

Ранее Uber заблокировал аккаунты 240 пользователей и двух водителей в Мексике после того, как услугами сервиса воспользовался человек с подозрением на заражение коронавирусом. 

По состоянию на 11 марта 2020 года число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 119 тысяч человек, ВОЗ объявила ситуацию с распространением вируса пандемией.

В США зафиксировали уже более тысячи случаев заражения COVID-19, от инфекции умер 31 человек.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве ростовского депутата

11.03 / Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

24.01 / Эксперты рассказали, как цвет одежды может влиять на дикую природу

30.01 / Девушку осудили за убийство посетителя магазина в Саратове

11.02 / Гражданы трети стран-НАТО не готовы защищать союзников в случае нападения России – исследование

15.01 / Силуанов назвал необходимую для реализации озвученных Путиным мер сумму

25.02 / В Волгоградской области раскрыли аферу со страховкой на полмиллиона

02.01 / Украина начала 2020 год с рекордным остатком денег на счету Госказначейства

03.02 / Кремль анонсировал визит Путина в Череповец

10.03 / Пентагон заявил о возможности США переключиться на Россию после ухода из Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика