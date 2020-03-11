Мнение: Гаагский цирк с “боингом”. Для чего устраивают судилище над русскими

11.03.2020, 20:56, Разное

Политолог Дмитрий Родионов — о выгодах нидерландского суда и новом шоу для тысяч журналистов со всего мира.

В Нидерландах 9 марта начался судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. В намеренном уничтожении “боинга” обвиняют ополченцев ДНР и Россию, якобы поставившую им для этой цели ЗРК “Бук”.

На скамье подсудимых четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Вернее сказать, скамья подсудимых пуста — всех их судят заочно. Очевидно, что добровольно наши граждане на это судилище с заранее известным результатом не поедут, а выкрасть их из России, как в своё время выкрали в ДНР Владимира Цемаха, у обвинителей кишка тонка.

Показательно, что Цемаха среди обвиняемых нет, хотя ранее его называли ключевым фигурантом дела, для его похищения провели целую операцию. Вот только добиться нужных показаний от него так и не удалось, и из Цемаха постарались извлечь хоть какую-то пользу — обменяли на пленных карателей.

Интересно, что Цемахом голландские следователи вообще не заинтересовались, видимо, настолько слаба их обвинительная база, что не позволяет “прикрутить” к ней бывшего командира роты ПВО ДНР. Вернее, формально-то они интерес проявили, назвав его “ценным свидетелем” и заявив, что его показания в суде в Нидерландах могут повысить легитимность следствия, даже требовали у России его экстрадиции. Однако удивительно, что вспомнили о нём уже после обмена, а пока он находился в руках украинских силовиков, дела до него не было.

Видимо, Гаагскому судилищу неинтересно работать с живыми свидетелями, а тем более — обвиняемыми. Они ведь могут сломать весь сценарий, заранее расписанный по нотам. И не дай бог сказать что-то такое на суде, что превратит обвиняемого в обвинителя, своего рода Георгия Димитрова на Лейпцигском процессе. Как видно, уроки поражения немецких нацистов не прошли даром для их учеников из нынешней “демократической” Европы.

И да, судилище не совсем Гаагское. Процесс перенесён в особо охраняемый судебный комплекс Схипхол, что находится в пригороде Амстердама. Это можно объяснить попыткой подчеркнуть символизм — из здешнего аэропорта “боинг” отправился в свой последний рейс. Но организаторы процесса объясняют всё гораздо более прозаическими причинами: вместимость пресс-центра в Схипхоле больше, чем в Гааге. Из этого нетрудно сделать вывод, что главная цель судилища — шоу, которое должно быть максимально освещено.

Продолжение…