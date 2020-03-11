ВОЗ объявила о пандемии COVID-19
11.03.2020, 20:51, Новости дня
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил на брифинге.
«Это первая пандемия, вызванная коронавирусом», – сказал он.
"Thousands more are fighting for their lives in hospitals.
In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher"[email protected] #coronavirus
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
Тедрос Аданом Гебреисус призвал все страны:
· активизировать борьбу с болезнью;
· распространить среди людей информацию о потенциальных рисках и способах защиты от болезни;
· выявлять, изолировать и лечить инфицированных, отслеживать их контакты;
· подготовить больницы;
· защитить и обучить медицинских работников.
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