Мнение: Волшебная нефть Путина

11.03.2020, 20:42, Разное

Путин рассказал о плюсах от падения цен на нефть: "Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике. Отразиться позитивным образом".

О, да! Помним 🎥разъяснения на пальцах (https://youtu.be/_g0T6wQLpAs) в 2014-м, как падение нефтяных цен и девальвация рубля не повлияют на доходы бюджета. И даже, наоборот, приведут к их🎥росту (https://youtu.be/Zfs2btireWY)  А после этого – рассказы о том, как "позитивным образом" должны отразиться на нашей экономике санкции и антисанкции. Ударим по Западу импортозамещением!

Спасибо, Владимир Владимирович, мы – граждане РФ, почувствовали на себе эти улучшения! Ну, а "отрасли экономики" вышли из кризиса настолько "окрепшими", что не остановить!

Вот только непонятно, почему в 2020-м вы объясняете стагнацию экономики и снижение доходов россиян… падением цен на нефть?

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Источник: СерпомПо



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