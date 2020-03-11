Отмечающая 48-летие Мария Аронова завела роман с женатым мужчиной и столкнулась с тяжелой болезнью

11.03.2020, 20:30, Разное

Российская артистка Мария Аронова сегодня отмечает 48-й день рождения. В жизни знаменитости случались черные полосы, во время которых она сталкивалась с безразличием со стороны второй половинки, а также поплатилась из-за романа с женатым мужчиной.

Уже с юного возраста Аронова показывала артистические задатки, однако до 10-11 лет всё-таки предпочитала спорт, в частности – гимнастику. К сожалению, о спортивной карьере пришлось забыть из-за перелома ноги. Поначалу артистка являлась сотрудницей народного театра «Вперед», а затем поступила в «Щуку». Некоторое время её соседкой по комнате в общежитии была Нонна Гришаева. В кинематографе Аронова дебютировала почти 25 лет назад, и за это время получала роли в таких кинолентах, как «Брежнева», «Артистка» и «Летние люди». Как правило, ей давали лишь второстепенные роли, с которыми она, впрочем, справлялась очень хорошо.

От второго возлюбленного актриса родила сына, но сразу же после появления малыша житель бросил её. Затем, он попытался вернуться к ней, но после новости о второй беременности возлюбленной, отношения пары разрушились окончательно. В какой-то момент Аронова находилась в депрессии из-за смертельной болезни матери. После ухода родного человека актриса долго не могла прийти в себя. Через несколько лет она завела роман с женатым мужчиной, но и эти отношения не сложились. Неудачный период жизни звезды продолжился: у неё диагностировали вирусный гепатит, едва не приведший к смерти. Сейчас Аронова проживает в браке с Евгением Фоминым – супруги воспитывают совместную дочь.