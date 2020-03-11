Опубликовано фото комплекта поставки смартфона Redmi Note 9 Pro

11.03.2020, 20:30, Разное

В Сети появилось новое изображение смартфона Redmi Note 9 Pro, дебют которого состоится уже через несколько дней. Впервые девайс показан в красной расцветке, также можно увидеть и основную камеру, размещенную в квадратном блоке в центральной верхней части задней панели.
На изображении представлен комплект поставки устройства: он не особо богат, так как, кроме смартфона, прилагается только блок питания с кабелем для зарядки и передачи информации. Что касается технических характеристик, то девайс обзаведется 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FullHD+, частота обновления составит 60 Гц.

Аппаратной основой гаджета является однокристальная система Snapdragon 720G, количество ОЗУ и постоянной памяти составит 4 и 64 Гб соответственно (для стандартной вариации). Емкость батареи заявлена в объеме 5,02 тысячи мАч. Разрешение основной камеры – 48 Мп, имеются и дополнительные датчики на 8+5+2 Мп.



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