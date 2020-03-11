Эксперты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy S20+

11.03.2020, 20:30, Разное

Не так давно эксперты компании iFixit протестировали на ремонтопригодность гаджет Samsung Galaxy S20 Ultra, теперь же дошла очередь младшего смартфона Galaxy S20+.

Как обычно, специалисты полностью разобрали аппарат, применяя подходящие для этого инструменты и стараясь не причинить вреда устройству. Цель эксперимента – установить, насколько легко девайс поддаётся разбору на составляющие. Исходя их этого, специалисты ставят оценку. В первую очередь мастера сняли с Samsung Galaxy S20+ заднюю крышку, применяя разогретый воздух, что необходимо для размягчения клея. После этого отсоединили фото модуль. В данной модели датчики оказались ожидаемо меньше, и это несколько снизило сложность их демонтажа, но “умный” телефон всё равно не получил высокие отзывы за ремонтопригодность, набрав, как и старшая модель, 3 балла из 10.

Как и в предыдущем случае, на этот показатель существенно повлияла аккумуляторная батарея, приклеенная большим количеством клея к внутренней стороне задней крышки. Снять её оказалось весьма непросто, и это занизило рейтинг новинки.