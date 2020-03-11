МИД Франции поддержал идею о парламентском «нормандском» формате

11.03.2020, 20:28, Новости дня

Создание парламентского «нормандского» формата поддержит усилия контактной группы по ситуации в Донбассе и лидеров «нормандской четверки», заявили в МИД Франции.

«Речь идет об инициативе парламентариев, которые и должны прояснить свои намерения. Такой тип инициативы нам кажется поддерживающим усилия трехсторонней контактной группы, лидеров и глав правительств «нормандского» формата», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

Ранее политолог Михаил Погребинский, комментируя газете ВЗГЛЯД идею о создании парламентского варианта «нормандского формата», которая обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина и украинского оппозиционера Виктора Медведчука, отметил, что этот вариант возможен, но он будет только «вспомогательным инструментом для реализации Минских соглашений».

В среду Путин провел встречу с Медведчуком, обсудив с ним идею о парламентском измерении «нормандского формата».



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