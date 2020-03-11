«Аэрофлот» согласился заплатить хозяину погибших кошек только за разбитые переноски

11.03.2020, 20:28, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила, что переноски для кошек пассажира Максима Чумаченко разбили грузчики, однако не признает вины в гибели животных и готова выплатить компенсацию в 3 тыс. рублей только за контейнеры, сообщают СМИ со ссылкой на официальной ответ, полученный хозяином животных.

«При разгрузке в результате случайного падения с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из Ваших кошек. В этой связи, по результатам рассмотрения предъявленных в Вашей претензии требований, ПАО «Аэрофлот» принято решение об их частичном удовлетворении в размере заявленной Вами стоимости поврежденного контейнера в сумме 3 тыс. рублей», – передает 360tv ответ авиакомпании.

Кроме того, отмечает «Аэрофлот», пассажиру пообещали вернуть стоимость услуги по перевозке сверхнормативного багажа в сумме 75 долларов.

Авиакомпания считает, что какие-либо основания для компенсации морального вреда отсутствуют.

Напомним, ранее пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко заявил, что две кошки погибли после того, как он сдал их в багажное отделение – животные, по его словам, умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, третья кошка получила обморожение во время перелета.

Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала открыть линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных.



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