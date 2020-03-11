В Италии за сутки коронавирус обнаружили у 2 тыс. человек

11.03.2020, 20:28, Новости дня

За сутки общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии выросло на 2 тыс., превысив 12 тыс., умерло еще 196 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Накануне мы говорили, что данные по Ломбардии были неполными, потому они не учитывали людей в домашней изоляции, но на самом деле рост за сутки находится в тренде предыдущих дней», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что выздоровел 41 человек – всего их 1 тыс. 45 человек.

«Мы зарегистрировали 196 летальных исходов», – сообщил также Боррелли, добавив, что число жертв коронавируса достигло 827.

Общее число случаев заражения – 12 тыс. 462.

Ранее российские туроператоры предложили туристам из РФ досрочно уехать из Италии в связи с карантином.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии.



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