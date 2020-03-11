Мнение: Жены Ефремова: “Он помрет, и заживу” – хрен вам всем!

11.03.2020, 20:00, Разное

Михаил Ефремов уже со сломанными ребрами не попал на самолет. Да, он все еще в запое. Съемки в сериале сорваны. Но напрасно 5 жен Ефремова думали, что “он помрет – вот тогда я и заживу”. Так и говорили. Миша Ефремов из тех алкоголиков, кто всех переживет. Луженая глотка, железная печень, поджелудочная дракона.

Причем, часть его жен и женщин давно спились, умерли, даже кончали с собой. А он непотопляем.

С последней женой он в браке 19(!) лет. У них трое детей. Дай Бог счастья.

Сегодня Михаил Ефремов не смог попасть на самолёт, потому что был пьян. Он собирался вылететь из Петербурга в Ригу, где у него дача в Юрмале. Ну а чего еще делать. Со съемок сериала о вампирах бухого актера поперли? Его супруга сообщила, что актёра не взяли на борт, поскольку он “не соответствовал стандартам перевозимого пассажира”.

“Есть стандарты пассажира, который им подходит для перевозки, а есть стандарты пассажира, который не подходит. Он не подходил для перевозки данной авиакомпании”, — рассказала Софья Кругликова.

По ее словам, “масштаб гения Ефремова просто не способен поднять самолет”. Как же любит. Балабанова жена отпустила умереть, а его не отпустит. Нарколога вызовет – прокапают, и вернется.

На Михаила Ефремова составили административный протокол, он не стал отказываться от медосвидетельствования.

Знаете, в чем проблема? Он – не алкоголик. Он – пьяница. Харатьян – алкоголик. Да, прекрасно и молодо выглядит Харатьян именно поэтому. Ефремов сам говорил: “Нельзя Диме пить”. Он и не пьет. Одна рюмка – и он сходит с ума. За ним однажды по улице бегал его отец, ловил и кричал: “Дима, Дима, Дима”. А Дима рвался еще выпить. И так – пока не увезут в реанимацию или сердце не встанет. Такой же руководитель театра Ермоловой. Да многие актеры и мужики. А пьяницы пьют себе. Ну, бывают запои. Но, в основном, ежедневное употребление. Съемки в пьяном виде. Съемки, когда его ждет вся съемочная группа. Сорванные съемки. Но он пьет. Надо понимать.

56 лет. Организм так устроен. И иначе он уже не может. Он уже и не станет алкоголиком. Так и останется пьяницей. И хорошим актером. С последней женой повезло. Любит и терпит. А прежняя говорила, помнится: “Да пусть пьет, он помрет, я заживу”. Он не помер. Она спилась. Приучил ее опохмеляться Ефремов. Самые вредные пьяницы – именно такие. И других спаивают (не раз съемочная группа рассказывала, что он всем знакомым разливает) и сами в порядке. Хотя на лице написано: “Я бухаю!” Но у нас народ интересный – таких любит. Андрюша Краско такой же был. Но все же запой его убил. А Мишу не убьет. Давайте в него верить. Долгих лет жизни талантливым пьяницам. Алкоголикам – лечиться, конечно.

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