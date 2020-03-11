Мнение: Продолжительность жизни в России, постсоветская миграция и традиционный русский плач
11.03.2020, 20:18, Разное
1. Преимущества мудрого правления Владимира Путина перед ковбоями 1990-х и советскими фантазёрами позднего СССР с каждым годом становятся всё очевиднее. Я обновил диаграмму продолжительности жизни в России для статьи на «Справочнике патриота»:
https://ruxpert.ru/Статистика:Продолжительность_жизни_в_России
https://ruxpert.ru/Файл:Lifespan_russia_2019.png
Как видите, график по-прежнему круто растёт. Благодаря той самой стабильности, которую некоторые несознательные товарищи оценивают столь презрительно, россияне за время правления Путина стали жить дольше на 8 с лишним лет!
Если так пойдёт и дальше, уже к 2024 году Владимир Владимирович успеет прибавить нам по целому десятилетию жизни.
2. На «Руксперте» вышла новая статья со статистикой по истории миграции на постсоветском пространстве:
https://ruxpert.ru/index.php?title=Статистика:Миграция_на_постсоветском_пространстве
Если брать период с 1997 по 2018 год, бóльшую часть из которого у власти был Владимир Путин, то мы увидим, что миграционное сальдо России со всеми странами бывшего СССР было положительным – отовсюду к нам приехало больше людей, чем уехало. Вот сводная таблица:
Миграция, конечно, лишь косвенно говорит об уровне жизни в стране и успехах в развитии экономики. Но если ориентироваться на эти данные, то получается, что ситуация в России в целом за последние 20 лет была лучше, чем в любом другом постсоветском государстве.
3. Коллега luckyea77 рассказал стихотворение, главный герой которого очень хорошо нам знаком:
https://olegmakarenko.ru/1800373.html?thread=731974325#t731974325
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
“Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?
И человек сказал: “Я – русский”,
И Бог заплакал вместе с ним.
(Николай Зиновьев)
Источник: Место для дискуссий
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