Мнение: Продолжительность жизни в России, постсоветская миграция и традиционный русский плач

11.03.2020, 20:18, Разное

1. Преимущества мудрого правления Владимира Путина перед ковбоями 1990-х и советскими фантазёрами позднего СССР с каждым годом становятся всё очевиднее. Я обновил диаграмму продолжительности жизни в России для статьи на «Справочнике патриота»:

https://ruxpert.ru/Статистика:Продолжительность_жизни_в_России

https://ruxpert.ru/Файл:Lifespan_russia_2019.png

Как видите, график по-прежнему круто растёт. Благодаря той самой стабильности, которую некоторые несознательные товарищи оценивают столь презрительно, россияне за время правления Путина стали жить дольше на 8 с лишним лет!

Если так пойдёт и дальше, уже к 2024 году Владимир Владимирович успеет прибавить нам по целому десятилетию жизни.

2. На «Руксперте» вышла новая статья со статистикой по истории миграции на постсоветском пространстве:

https://ruxpert.ru/index.php?title=Статистика:Миграция_на_постсоветском_пространстве

Если брать период с 1997 по 2018 год, бóльшую часть из которого у власти был Владимир Путин, то мы увидим, что миграционное сальдо России со всеми странами бывшего СССР было положительным – отовсюду к нам приехало больше людей, чем уехало. Вот сводная таблица:

Миграция, конечно, лишь косвенно говорит об уровне жизни в стране и успехах в развитии экономики. Но если ориентироваться на эти данные, то получается, что ситуация в России в целом за последние 20 лет была лучше, чем в любом другом постсоветском государстве.

3. Коллега luckyea77 рассказал стихотворение, главный герой которого очень хорошо нам знаком:

https://olegmakarenko.ru/1800373.html?thread=731974325#t731974325

В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:

“Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой нуждою ты тесним?

И человек сказал: “Я – русский”,

И Бог заплакал вместе с ним.

(Николай Зиновьев)