Федор Катасонов : Эпидемия коронавируса постепенно переходит в пандемию

11.03.2020, 20:07, Разное

Известный московский федиатр Фёдор Катасонов считает, что эпидемия коронавируса постепенно переходит в глобальную пандемию. Автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребёнку» выразил своё мнение в Сети.

Специалист разместил на днях в своём аккаунте в Facebook пост, в котором подробно изложил личное видение ситуации. Текст вызвал резонанс среди читателей, причём многие начали задавать уточняющие вопросы. Вскоре появилась ещё одна статья, объясняющая самые главные моменты. Катасонов заявляет, что один человек способен заразить в среднем от двух до четырёх людей. Простые расчёты могут помочь увидеть геометрическую прогрессию, далее следует просмотреть актуальную статистику. По мнению врача, даже в развитых государствах около двух третей заражённых остались не распознанными. Коронавирус в основном переносится как тяжёлая ОРВИ, причём без патогномоничных клинических симптомов.

Медик считает, что в США уже имеется тысячи заболевших. Наряду с этим, границы РФ незакрыты, в московский аэропорт ежедневно прибывают пассажиры из разных стран. Между тем, статистика включает в себя лишь подтверждённые случаи заражения, поэтому крайне неудобно контролировать реальную ситуацию. Вместе с тем, врачи рассказали об опасности заражения коронавирусом через еду.