На Алтае СК проверяет информацию о поножовщине в школе

11.03.2020, 20:07, Разное

Пресс-служба СК пояснила о том, что следователями проверяется информация о поножовщине в школе одного из сёл на Алтае. Как уточняется, в ходе драки подросток был ранен оппонентом и доставлен в местную больницу.

На данный момент школьнику уже оказана вся необходимая медпомощь, угрозы его жизни не имеется. Согласно предварительной информации, школьник получил от другого ученика удар ножом в шею.

Для того, чтобы установить характер телесных повреждений, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также правоохранители проводят доследственную проверку.