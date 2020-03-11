ВОЗ объявила пандемию китайского коронавируса в мире

11.03.2020, 20:07, Разное

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовали ситуацию с китайским коронавирусом как пандемию. COVID-19 всё больше распространяется по планете и уже имеется во многих государствах.
Об этом ВОЗ проинформировала мировое население посредством официального Twitter-аккаунта. В частности отмечается, что специалисты организации провели оценку сложившейся ситуации и считают вполне возможным называть коронавирус пандемией.

Данный термин означает необычайно сильную эпидемию, в ходе которой инфекционное заболевание распространяется на всей территории государства или целого ряда стран.

???? BREAKING ????

“We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic”[email protected] #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020



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