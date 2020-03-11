Франция решила выделить «Укроборонпрому» 900 тыс. евро

11.03.2020, 19:59, Новости дня

«Укроборонпром» получит от правительства Франции около 900 тыс. евро на поддержку реформы корпоративного управления. Деньги пойдут на оплату услуг ведущих международных консультантов, сообщил гендиректор предприятия Айварас Абромавичус.

«Наша конечная цель – создание мощных, политически независимых секторальных холдингов на базе ведущих предприятий-участников «Укроборонпрома» с прозрачной и эффективной системой управления. Именно поэтому мы нуждались независимого анализа текущего состояния дел и высоко ценим сотрудничество с правительством Франции. Около 900 тыс. евро, которые предусмотрены на оплату услуг ведущих международных консультантов, – это действительно существенная помощь, которая позволит привлечь дополнительный интеллектуальный капитал до реформы концерна», – приводятся его слова на сайте «Укроборонпрома».

Техническая помощь Франции будет направлена на диагностику системы корпоративного управления концерна и разработку документов, необходимых для внедрения корпоративного управления по международным стандартам на всех предприятиях, которыми управляет концерн, информирует компания.

В ноябре сообщалось, что Великобритания также выделила деньги на поддержку реформы корпоративного управления «Укроборонпрома».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Гол Зарипова принес “Ак Барсу” победу над “Спартаком”

17.01 / “Впереди еще несколько химиотерапий и операция”. Мазур рассказала о борьбе с раком

21.02 / Героев “Звёздного пути” заменили на Джеффа Безоса и Илона Маска: видео

11.01 / Больше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

10.03 / Экономика: Западные СМИ – Россия готова к долгой войне цен на нефть?

12.02 / Патриарх Кирилл примет участие во встрече глав православных церквей

04.02 / Отказ включить «Седую ночь» на дискотеке в Белоруссии привел к вооруженному инциденту

10.03 / Новое поколение минивэна Honda Odyssey покажут в Нью-Йорке

02.02 / Журналисты нашли хозяйку “собаки элитной породы”, с которой говорил нардеп от “Слуги народа”

30.12 / Помпео и Эспер пытались уговорить Трампа разморозить военную помощь Украине – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика