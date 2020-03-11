Франция решила выделить «Укроборонпрому» 900 тыс. евро

11.03.2020, 19:59, Новости дня

«Укроборонпром» получит от правительства Франции около 900 тыс. евро на поддержку реформы корпоративного управления. Деньги пойдут на оплату услуг ведущих международных консультантов, сообщил гендиректор предприятия Айварас Абромавичус.

«Наша конечная цель – создание мощных, политически независимых секторальных холдингов на базе ведущих предприятий-участников «Укроборонпрома» с прозрачной и эффективной системой управления. Именно поэтому мы нуждались независимого анализа текущего состояния дел и высоко ценим сотрудничество с правительством Франции. Около 900 тыс. евро, которые предусмотрены на оплату услуг ведущих международных консультантов, – это действительно существенная помощь, которая позволит привлечь дополнительный интеллектуальный капитал до реформы концерна», – приводятся его слова на сайте «Укроборонпрома».

Техническая помощь Франции будет направлена на диагностику системы корпоративного управления концерна и разработку документов, необходимых для внедрения корпоративного управления по международным стандартам на всех предприятиях, которыми управляет концерн, информирует компания.

В ноябре сообщалось, что Великобритания также выделила деньги на поддержку реформы корпоративного управления «Укроборонпрома».