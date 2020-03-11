Пешком быстрее: на дорогах Подмосковья ужесточат скоростной режим

11.03.2020, 19:54, Разное

Министерство транспорта Московской области планирует ужесточить скоростной режим на дорогах региона. Водители не смогут разогнаться выше 50 и 70 километров в час на нескольких трассах, сообщает “Подмосковье сегодня”.

В ведомстве сообщили, что изменения коснутся дороги, соединяющей магистраль М-2 с Добрынинкой – там будет установлен лимит 50 километров в час. А ограничение 70 километров в час появится на участках Можайского и Волоколамского шоссе вблизи населенных пунктов. Для предотвращения нарушений на трассах установят новые дорожные камеры.



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