Гарик Мартиросян: Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех участников КВН

11.03.2020, 19:30, Разное

Гарик Мартиросян рассказал, какие чувства он испытал, узнав, что Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. По его мнению, этим решением коллега лишил смысла жизни всех участников КВН.
В настоящий момент Гарик Мартиросян является полностью реализовавшим себя в творческом плане человеком. Он считается легендой шоу Comedy Club, его выступления в КВН до сих пор помнят, и кроме того, зрители с удовольствием смотрят спродюсированные им передачи. Сейчас же комик гастролирует по РФ со стендап-программой, выступая на сцене в одиночестве и постоянно собирая полные залы. Тем не менее, как шутит юморист, с недавних пор он оценивает свои достижения, как недостаточно значимые. Впервые это с ним произошло, когда артист впервые узнал о том, что Владимир Зеленский будет бороться за пост президента Украины. Такой уровень показался знаменитости недостижимым, ведь человек намеревался управлять большой страной и в итоге добился поставленной цели. Таким карьерным ростом бывший шоумен лишил смысла жизни всех остальных участников КВН.

При этом известно, более десяти лет назад Гарик Мартиросян также едва не стал политиком. Инициатором этого был его брат, чья общественная организация переросла в партию. Родственник попросил юмориста поддержать, включив его и коллег в списки членов. Некоторое время продюсер находился в политических кругах, но за две недели до выборов заявил о выходе из объединения и желании сосредоточиться на творческой карьере. Это расстроило потенциальных избирателей, которые надеялись отдать свой голос за кумира.



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