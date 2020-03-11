Встречу министров G7 проведут в формате видеоконференции

11.03.2020, 19:30, Новости дня

Встреча министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) пройдет в формате видеоконференции, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«В качестве мер предосторожности США решили провести встречу министров G7 в формате видеоконференции вместо проведения в Питтсбурге 24-25 марта. Мы благодарны властям Питтсбурга за готовность провести встречу и за их поддержку и содействие в планировании мероприятия. Ждем с нетерпением встречи здесь в будущем», – уточнила Ортэгус, передает ТАСС.

Ранее из-за коронавируса Минобороны РФ решило не проводить Московскую конференцию по международной безопасности в этом году.

До этого сообщалось, что круглый стол по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

20.01 / Власти Севастополя и Крыма установили границы между субъектами

29.01 / Скрининг некоторых видов рака приносит больше вреда, чем пользы

18.01 / ФСБ запретила въезд в Россию до 2054 года журналисту Крым.Реалии

09.01 / Один украинский военный был ранен на Донбассе 9 января – штаб ООС

31.01 / Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа

20.01 / Рэпер Гуф задержан в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете

13.01 / Помпео: вопрос о войсках США в Ираке будет решен в сотрудничестве с иракскими лидерами

09.02 / Сборная РФ по хоккею проиграла все матчи на Шведских играх

22.01 / Спорт: Ястремская вылетела со второго круга Australian Open

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика