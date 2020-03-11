Раскрыта стоимость смартфона Google Pixel 4a

11.03.2020, 19:30, Новости дня

Американский бренд Google анонсировал выход нового смартфона Pixel 4a, который относится к среднему сегменту, однако имеет продвинутую камеру.

В свою очередь, данный аппарат сможет похвастаться компактными размерами и 5,81-дюймовым экраном высокого разрешения. Кроме того, основная камера получит 12 мегапикселей, а передний модуль – 8 мегапикселей. На тыльной стороне устройства предусмотрели сканер отпечатков пальцев. Новый смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 730 с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Размер флэш-памяти нового смартфона составляет 64 гигабайта. Аккумулятор аппарата имеет емкость 3080 мАч. Уже из коробки новый девайс получит современную оболочку на базе Android 10.