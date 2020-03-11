«Соответствовать такой женщине непросто»: Шишкова прокомментировала ситуацию с Самойловой и Джиганом

11.03.2020, 19:30, Разное

На данный момент многие российские знаменитости выразили слова поддержки Оксане Самойловой. Модель Алёна Шишкова также прокомментировала сложившуюся ситуацию. Напомним, в последнее время распространились слухи о том, что рэп-исполнитель проходит лечение в наркологической клинике.
Более того, музыкант несколько раз проводил скандальные прямые эфиры в Instagram, а вот его жена Оксана Самойлова, напротив, в последнее время практически отказалась от социальных сетей. Многие по-прежнему лишь догадываются, что на самом деле произошло в звездной семье. Жену Джигана публично поддержали такие знаменитости, как Ольга Бузова, Вера Бренжева и Саша Зверева.

Накануне, экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова также прокомментировала новость о разладе в семье Джигана. Модель поддерживает Оксану Самойлову, считая, что у них с мужем вскоре все наладится. Кроме того, она призвала интернет-пользователей не лезть в дела чужой семьи. «Скажу так, соответствовать такой женщине очень сложно. Но это никого не оправдывает», – подытожила Шишкова.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Мнение: «Превентивный удар»

10.01 / Эксперты назвали ТОП-10 устаревших за последнее десятилетие технологий

09.03 / Игра на понижение

21.01 / Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии

15.01 / Поклонники умоляют Ольгу Бузову бросить возлюбленного, пока не поздно

20.02 / Под Москвой двое мужчин украли детали самолетов на миллион рублей

13.02 / В Башкирии пьяный водитель без прав попал в аварию

15.01 / Сын сыгравшего Остапа Бендера Арчила Гомиашвили: «Отец долгие годы в меня не верил»

10.01 / Медики назвали 8 распространенных симптомов нарушения кровообращения

24.02 / Мнение: Выходили дипломаты на площадь Немцова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика