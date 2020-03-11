«Соответствовать такой женщине непросто»: Шишкова прокомментировала ситуацию с Самойловой и Джиганом

11.03.2020, 19:30, Разное

На данный момент многие российские знаменитости выразили слова поддержки Оксане Самойловой. Модель Алёна Шишкова также прокомментировала сложившуюся ситуацию. Напомним, в последнее время распространились слухи о том, что рэп-исполнитель проходит лечение в наркологической клинике.

Более того, музыкант несколько раз проводил скандальные прямые эфиры в Instagram, а вот его жена Оксана Самойлова, напротив, в последнее время практически отказалась от социальных сетей. Многие по-прежнему лишь догадываются, что на самом деле произошло в звездной семье. Жену Джигана публично поддержали такие знаменитости, как Ольга Бузова, Вера Бренжева и Саша Зверева.

Накануне, экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова также прокомментировала новость о разладе в семье Джигана. Модель поддерживает Оксану Самойлову, считая, что у них с мужем вскоре все наладится. Кроме того, она призвала интернет-пользователей не лезть в дела чужой семьи. «Скажу так, соответствовать такой женщине очень сложно. Но это никого не оправдывает», – подытожила Шишкова.