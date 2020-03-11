Симоньян предложила Вуди Аллену опубликовать его книгу после отказа издательства

11.03.2020, 19:30, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал готов помочь Вуди Аллену с публикацией его книги после того, как ему в этом отказало издательство.

«Уважаемый Вуди Аллен! Мы слышали, что вам отказали в публикации вашей книги. Отказали из-за того, что ваш сын, который тоже опубликовал свою книгу в том же издательстве, был категорически против. Потому что он ненавидит вас за то, что вы женились на приемной дочери его матери. И женаты на ней уже 23 года», – обратилась она в своем Telegram к Вуди Аллену.

Симоньян добавила, что RT готово опубликовать его книгу, если он того пожелает, так как «история каждой жизни должна быть услышана и у всех должна быть возможность высказаться и быть услышанным».

«Мы опубликуем вашу книгу, потому что мы верим, что у взрослых людей должна быть свобода выбора, читать ее или нет. Мы опубликуем вашу книгу, потому что мы против корпоративной трусости, которая порождает корпоративную цензуру», – сообщила она.

Главный редактор RT отметила, что не поддерживает «ни самосуд в Twitter, ни черные списки». Кроме того, не считает Вуди Аллена виновным в каком-либо преступлении перед лицом закона.

«Мы опубликуем вашу книгу, потому что все еще помним времена, когда книги запрещали, и не хотим, чтобы они вернулись. Вуди Аллен, мы опубликуем вашу книгу, потому что верим в свободу слова», – подытожила Симоньян.

Напомним, 4 марта сын кинематографиста, журналист Ронан Фэрроу объявил бойкот издательству, которое выпустило его книгу «Поймать и убить» о продюсере Харви Вайнштейне, а затем анонсировало выпуск мемуаров обвиненного в насилии Аллена. Ряд авторов поддержали Ронана и заявили о прекращении сотрудничества с Hachette. В итоге издательство 6 марта выступило с заявлением о прекращении работы над книгой режиссера.