Смартфон Samsung Galaxy M40 получил обновление до Android 10

11.03.2020, 19:30, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung анонсировал выпуск обновленной прошивки на базе ОС Android 10 для недорогого смартфона Samsung Galaxy M40.

Вместе с тем файл предложен под номером M405FDDU2BTB5 и имеет размер порядка 1,7 гигабайт. Кроме того, здесь предусмотрели усовершенствованные инструменты безопасности, а также продвинутую оболочку на базе Android 10 с расширенным функционалом. Теперь владельцы смартфона смогут воспользоваться управлением жестами, дополнительной анимацией и другими опциями, не доступными для предыдущей прошивки.

В свою очередь, пока обновить смартфоны Samsung Galaxy M40 возможно исключительно в Индии, но в скором времени прошивка будет доступна для глобального скачивания всеми владельцами гаджета.