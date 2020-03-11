Новая подставка Logitech Powered может одновременно заряжать AirPods, iPhone, Apple Watch

11.03.2020, 19:30, Разное

Logitech выпустил новую линейку беспроводных зарядных устройств под брендом Powered, включая док-станцию ​​Wireless Charging 3-в-1. Гаджет способен заряжать iPhone, AirPods и Apple Watch одновременно.

Запущенная серия Powered состоит из трех беспроводных точек зарядки с различными функциями. Все они сертифицированы Qi, что означает, они будут работать с iPhone, которые имеют возможность беспроводной зарядки, а также с аналогичными смартфонами других производителей. Док-станция Powered Wireless Charging 3-в-1 является главной достопримечательностью, способной заряжать несколько устройств одновременно.

Wireless Charging оснащен системой управления, использующей комбинацию алгоритмов и внутренних датчиков тепла, чтобы не допустить перегрева при перезарядке устройств. Весь ассортимент доступен в графитовых, белых, синем и сиреневом цветах. Док-станция Logitech Powered Wireless Charging 3-в-1 стоит около 130 долларов, беспроводная зарядная подставка – порядка 60 долларов, беспроводная зарядная панель Powered – примерно 40 долларов.