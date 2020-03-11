ВОЗ объявила пандемию коронавируса

11.03.2020, 19:28, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейсус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что первые случаи смерти от коронавируса были зафиксированы еще в трех странах.

В среду ВОЗ сообщал, что общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.