У двух министров и вице-президента Ирана обнаружен коронавирус

11.03.2020, 19:28, Новости дня

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, а также два министра правительства заразились коронавирусом, информирует агентство Fars.

Положительные тесты на кронавирус оказались у министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгары Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резе Рахмани.

В понедельник сообщалось, что в Иране умерли 237 инфицированных коронавирусом. В среду стало известно, что умер 291 человек.

У 23 депутатов меджлиса (парламента) Ирана подтвердили наличие коронавируса нового типа.

Заболевание также диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутата Меджлиса (парламентаа) Махмуда Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ираджа Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.



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