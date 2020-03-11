Путин установил ежемесячную выплату семьям погибших в Аргунском ущелье псковских десантников

11.03.2020, 19:28, Новости дня

Президент Владимир Путин установил ежемесячную выплату в 65,6 тыс. рублей военным и семьям геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье.

Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты в размере в 65 тыс. 619 рублей полагаются проявившим героизм в ходе боя в Аргунском ущелье военнослужащим, проходившим военную службу в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Также эти выплаты устанавливаются для членов семей погибших военнослужащих в ходе того боя.

Согласно указу ,источники финансирования определит правительство, указ вступает в силу со дня его подписания.

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

В начале марта глава государства встретился в Пскове с родственниками военнослужащих, погибших 20 лет назад в Чечне.