В Кыргызстане ввели домашний карантин для приезжих из 16 стран

11.03.2020, 19:28, Новости дня

Минздрав Кыргызстана ввел 14-дневный обязательный домашний карантин для граждан, прибывающих из 16 стран, в которых выявлен коронавирус COVID-19.

Ранее на карантин в стационар отправляли прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии. Эти страны по-прежнему в списке. В дополнение к ним появились еще 16 государств, после прибытия из которых граждане обязаны оставаться на карантине дома. Это Франция, Германия, Испания, Сингапур, США, Кувейт, Бахрейн, Таиланд, Тайвань, Швейцария, Великобритания, Австралия, Малайзия, Канада, Ирак, ОАЭ.

В Нью-Йорке Совет по международным отношениям отменил круглый стол “Ведение бизнеса под влиянием коронавируса” из-за распространения самого же вируса. В США число заразившихся вирусом нового типа COVID-19 превысило тысячу. Умерли более 30 человек, большинство – в Вашингтоне. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий коронавируса.

В Италии на данный момент зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса среди европейских стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших там превысило 9 тысяч человек, умерли более 400 пациентов. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и университеты, а также ограничили передвижение граждан по стране.

В Молдове, которая является лидером среди европейских стран по числу гастарбайтеров, уезжающих на заработки преимущественно в Италию, с сегодняшнего дня на карантин закрываются все школы, детские сады и вузы. Также вступает в силу запрет на собрания в общественных местах и проведение многолюдных мероприятий.

Накануне на карантин закрылись учебные заведения в Чехии, Словакии и Греции.

В Москве из-за распространения коронавируса запретили проводить до 10 апреля массовые мероприятия, если в них будут участвовать более пяти тысяч человек. Запрет распространяется на “спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия”, сказано в указе мэра Москвы.

В Китае cвыше 76% человек, зараженных коронавирусом, вылечились и были выписаны, в больницах остаются около 16 тысяч пациентов.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 754 подтвержденных случая заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили не менее чем у 19 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 114 744 человека.