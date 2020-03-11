В РФ зарегистрированы восемь новых случаев коронавируса

11.03.2020, 19:28, Новости дня

За сутки в РФ зарегистрированы восемь случаев коронавируса, шесть больных – в Москве, двое – в Московской области, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

При этом известно, что у заболевшего коронавирусом в Москве ребенка полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем, передает РИА «Новости».

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля в Москве из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.



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