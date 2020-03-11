Россия ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией

11.03.2020, 19:28, Новости дня

Россия временно ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Ограничение вступает в силу с 13 марта, передает ТАСС.

Также с 13 марта вводится временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных виз, отметили в оперштабе, информирует РИА «Новости».

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.