Россия ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией

11.03.2020, 19:28, Новости дня

Россия временно ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Ограничение вступает в силу с 13 марта, передает ТАСС.

Также с 13 марта вводится временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных виз, отметили в оперштабе, информирует РИА «Новости».

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / В Ставрополе пранкера избили за розыгрыш в торговом центре

11.03 / Сервисы доставки еды разрешили курьерам оставлять заказ у двери из-за коронавируса

12.02 / Экс-главу якутской нефтегазовой компании арестовали в Москве

15.01 / Арестован мужчина, смертельно ранивший семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле

31.01 / В Госдуме заявили о несоответствии проекта КоАП целям послания президента

12.01 / Гаджеты: Xiaomi раскрыла смартфоны с прошивкой MIUI 12

05.03 / В США не пришли к единому мнению в вопросе размещения ЗРК Patriot в Турции

16.01 / Инфраструктура для введения рынка земли в Украине готова – замминистра экономики

20.01 / В рабочей группе по изменениям в Конституцию высказались о процедуре всероссийского голосования

29.01 / Людмила Янукович владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Крыму – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика