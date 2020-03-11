Личное: Пися на Гоа

11.03.2020, 19:06, Разное

Моя читательница Ольга оказалась в одной очереди в прививочный кабинет с писей, слетавшей на Гоа. Пися пришла с ребёнком — делать ему прививку от бешенства.



Фото: Соцсети

Пятилетний мальчишка, вместо того, чтобы сидеть дома, ходить в детсад, играть, полетел с мамой-писей на отдых.

Ну, как на отдых? Проветрить мамочке писю. И там малыша укусила собака.

Была ли собака бешеной? Да кто ж её знает? Это, мои хорошие, Индия — там может быть всё, что угодно.

Зачем жена летает с ребёнком на море, я уже подробно рассказывала.

Муженёк пусть посидит дома, не путается под ногами, когда мамочке хочется совокупиться на стороне, а чтобы не было никаких подозрений, можно ведь взять ребёнка с собой, верно?

Стопроцентное алиби. Если, конечно, не привезёшь половую инфекцию.

К сожалению, вместо половой гадости, женщина привезла возможное бешенство. Никто, надеюсь, не станет спорить, что 5-летний малыш находится в зоне полной ответственности его матери?!

Если что-то происходит с ребёнком, в этом — вина матери.

Так вот, вместо того, чтобы следить за сыном, пися развлекалась. А ребёнка укусила собака.

Бывает? Нет, у нормальных матерей такого не происходит. Но дальше — ещё интереснее.

Перед прививочным кабинетом горе-мать орала на малыша.

— Что ты ноешь? Все нервы мне вытрепал! Хватит тут нагнетать!

— Мама, зачем ты ругаешься, ведь мне больно.

— Если бы тебе было просто больно, я бы тебя пожалела! Но ты устраиваешь истерику!

И добавляет, обращаясь к соседям по очереди: «Не заладился отдых, потому что ребёнка там сначала собака укусила, а потом он подхватил какой-то вирус. Вот скотина!»

Да просто форменный скот, а не сын, да?

Я, конечно, не была в джунглях Конго, но из той сотни стран, в которых я всё-таки побывала, Гоа — самое грязное место. Половые инфекции, наркотики, грызуны и вирусы — это на Гоа норма.

Зачем было тащить туда ребёнка? Очевидно, чтобы его там укусила бешеная собака. А потом перед прививочным кабинетом орать на малыша, потому что у писи, видите ли, «отдых не заладился»!

Когда я пишу, что вы — свиньи, раз тащите детей в свои половые трипы на море, вы со мной ещё смеете спорить! Вот — ваше отношение к вашим детям. Вот оно! Ради того, чтобы смазать чужой спермой свою раздолбанную вагину, вы своих детей не щадите. Вам не только плевать на окружающих вас посторонних людей, вам на своё же потомство срать.

Зато, уверена, в аккаунте соцсетей у таких мразей написано: лучшая мама Вовы и Светы, любящая жена Ивана.