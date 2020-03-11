Авиакомпания «Россия» остановила полеты в Ниццу, Гамбург и Дюссельдорф

11.03.2020, 18:59, Новости дня

«Аэрофлот» объявил о прекращении полетов авиакомпании «Россия» из Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

«С 13 марта по 30 апреля будут временно приостановлены полеты дочерней авиакомпании «Россия», выполняемые под коммерческим управлением Аэрофлота (под кодом SU) в/из Санкт-Петербурга в города: Ницца, Дюссельдорф, Гамбург. Также приостановлены рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы», – говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Пассажиры этих рейсов смогут вернуть полную стоимость билета или изменить дату вылета на любую не позднее 31 декабря 2020 года. Также клиентам предлагается изменить маршруты.

Во вторник «Аэрофлот» разрешил пассажирам без штрафных санкций вернуть билеты, изменить маршрут или даты путешествия в ряд стран, где наблюдается непростая ситуация с вирусом.