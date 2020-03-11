Политолог: Поправки в Конституцию сделают работу муниципальной власти более эффективной

11.03.2020, 18:59, Новости дня

Муниципалитеты будут получать новые полномочия только вместе с соответствующими финансовыми ресурсами на их исполнение. Таким образом будет решена проблема нехватки денег в бюджете местных властей. Об этом сказала политолог Екатерина Соколова, комментируя изменения в Основном законе, посвященные работе муниципальных властей.

«Поправки подразумевают массу новых возможностей для взаимодействия региональных и муниципальных властей. Их появление в Конституции поможет муниципальной власти работать более эффективно и спокойно», – отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

«Сегодня органы местного самоуправления МСУ нередко страдают от нехватки ресурсов – это серьезная проблема. А ведь МСУ – это самый нижний уровень власти, он непосредственно влияет на качество жизни россиян. Одна из поправок отныне не позволит вышестоящим властям передавать на муниципальным какие-то новые полномочия без одновременной передачи нужных ресурсов, финансирования», – отметила политолог.

Новый порядок будет задействован, к примеру, в тех случаях, когда перед муниципальными руководителями возникает задача по благоустройству своей территории, для чего необходимо подать заявку на участие в конкурсах «Комфортная среда» или «Исторические поселения», сказала Соколова.

«Для участия в таких конкурсах нужно разработать проект и составить необходимую документацию. Однако, как правило, на уровне муниципалитетов нет нужных специалистов, а на уровне региональной власти они есть. Если есть нормальный руководитель региона, если налажено взаимодействие, то власти области или республики помогают муниципальным оформить такую заявку. Но бывают разные ситуации», – посетовала Соколова.

Есть небольшие города, где руководителей МСУ вообще всего двое – мэр и его помощник. «Им приходится как-то выкручиваться, приходится все вытягивать на себе. А ведь перед ними порой ставят и задачи обеспечения безопасности. Так, на муниципальный уровень спустили проведение противопожарных мероприятий. На Дальнем Востоке или в Сибири проводят опашку села, чтобы избежать пожара. То есть, муниципальным руководителям дали полномочия в этой сфере, а денег не перевели. В итоге руководители МСУ либо договариваются с местным бизнесом, который тоже заинтересован в предотвращении пожаров, либо вынуждены выводить всю местную школу, жителей поселка на субботник. Все такие вопросы должны теперь решаться в более цивилизованном виде», – надеется Соколова.

Как писала в конце февраля газета ВЗГЛЯД, комитет Госдумы по госстроительству поддержал президентские поправки (ст. 131, 132, 133) в Конституцию, которые касаются местного самоуправления.

«Органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы. Органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи», – говорилось в первой президентской поправке.

Другая поправка касалась финансирования полномочий: «Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству».

Напомним, в среду Совет Федерации одобрил законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», предусматривающий поправки в Конституцию.