Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашистской Германией

11.03.2020, 18:59, Новости дня

Между Россией и Польшей нет расхождений по вопросу толкования роли СССР в победе над немецким фашизмом – она была огромной и решающей, сообщил глава польского МИД Яцек Чапутович.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», – сказал он в интервью РБК.

Чапутович в том числе отказался уравнивать ответственность СССР и Германии за начало войны – по его словам, именно последняя несет «основную ответственность за развязывание Второй мировой войны».

Однако, сообщил глава МИД Польши, Варшава и Москва по-разному смотрят на обстоятельства начала войны и на роль пакта Молотова – Риббентропа.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», – сообщил он.

Он признал, что и Мюнхенское соглашение сыграло в этом отрицательную роль, помешав остановить немецких фашистов.

Указал Чапутович и на то, что для поляков глубочайшей трагедией стал Катынский расстрел.

«Да, РФ признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии», – сообщил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «фигней» и «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.

Отметим, что в феврале в ходе опроса 65% поляков утвердительно ответили на вопрос «Испытываете ли вы благодарность по отношению к Красной армии за освобождение Польши совместно с польскими войсками?».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как СССР пытался спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию.